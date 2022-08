Milan 4-2 Udinese: riviviamo il tutto tramite la cronaca del match

“L'entusiasmo è dilagante a San Siro ma la partita inizia male per i rossoneri, che dopo due giri di lancette sono già sotto nel punteggio per via del gol di Becão, abile ad anticipare tutti di testa su calcio d'angolo. All'11' ci riportiamo subito in parità grazie a un calcio di rigore, conquistato da Calabria (fallo di Soppy) e trasformato da Theo Hernández. Al 15' il risultato è già ribaltato: Brahim ispira Calabria sulla destra, cross di prima per la volée di Rebić, che batte Silvestri per il 2-1. Poco prima della mezz'ora Kalulu compie il primo grande intervento della sua stagione, neutralizzando Deulofeu a pochi metri da Maignan. Nel recupero della prima frazione di gioco, ecco il pareggio ospite con Masina, che in tuffo di testa anticipa Messias e batte Maignan”.