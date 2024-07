Milan, crociato e menisco ko per Florenzi: la stagione è già finita

Il terzino del Milan, uscito in lacrime per infortunio nell'amichevole con il City, ha subito un danno legamentoso e meniscale e sarà operato

Si temeva un brutto infortunio e purtroppo le previsioni erano esatte. Alessandro Florenzi ieri aveva lasciato il campo in lacrime dopo un duro contrasto con Haaland, nell'amichevole tra Milane Manchester City. E la risonanza magnetica effettuata oggi ha confermato danni al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro. Il terzino quindi tornerà in Italia per operarsi (domani). E la sua stagione è praticamente finita prima di iniziare.