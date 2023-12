Criscitiello: “Maldini? Non ne esce benissimo. Il campo ha dato ragione…”

Per Criscitiello, direttore di Sportitalia, l’ex DT rossonero “non ne esce benissimo” dopo l’intervista concessa...

L’intervista rilasciata dall’ex DT del Milan Paolo Maldini pochi giorni fa continua a far parlare di sé, vista e considerata la mole di contenuti veicolati attraverso il quotidiano Repubblica. Per il direttore di Sportitalia, l’ex DT rossonero “non ne esce benissimo” dopo l’intervista concessa a Repubblica nella giornata di venerdì scorso. In un editoriale sul portale online dell’emittente, Criscitiello si pone due domande sulle parole di Paolo Maldini.

“E’ una questione di stile. Non come porti un cappotto o per quello che dici. Lo stile si misura dalle azioni, dai tempi e dai modi. L’aspetto molte volte inganna le persone; c’è chi si vende meglio e chi invece si vende peggio. Siamo abituati alla forma e poco alla sostanza. Giudichiamo le apparenze senza conoscere fatti e personaggi. Fatta questa premessa giudico quello che vedo. Non conosco Paolo Maldini ma, in questi anni, ho valutato attentamente le sue mosse sia da dirigente che da ex dirigente. L’intervista rilasciata settimana scorsa sembrerebbe che sia stata realizzata prima della sfida di Champions del Milan e pubblicata dopo. Maldini è libero di parlare come e quando vuole.

Un giornale è libero di pubblicare come e quando vuole. Maldini, però, non ne esce benissimo. Se leggo un’intervista due giorni dopo la quasi eliminazione dalla Champions dei rossoneri mi vengono in mente un paio di domande. La prima: non aspettavi altro? Premesso che chi sputa nel piatto in cui ha mangiato perde sempre prima di iniziare a giocare o a parlare. Voi starete pensando “con tutta la m****a che ha dovuto mandare giù non può neanche togliersi dei sassolini?” No. Mi dispiace. Ci sono modi e tempi. Bisogna accettare le decisioni di una proprietà, seppur sbagliate. Il campo sta dando, per ora, ragione a Maldini e faceva più bella figura a far parlare solo quello”.

