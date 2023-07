Crespo: “Okafor non è il classico centravanti, fa molto movimento”

Nella giornata di ieri è sbarcato a sorpresa a Milano Noah Okafor , che si appresta a diventare un nuovo giocatore rossonero. L’attaccante è arrivato questa mattina alle 9 a La Madonnina per svolgere le consuete visite mediche di rito. Nel pomeriggio si recherà invece a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Proprio del nuovo attaccante del Milan ha parlato Hernan Crespo, ex giocatore rossonero. Ai microfoni della Gazzetta dello Sportha così commentato l’arrivo del giocatore classe 2000: “Lo conosco bene, l’ho seguito in diverse partite. È un attaccante che fa molto movimento, capace di agire sia sull’esterno sia al centro. Però, diciamolo subito per evitare che i tifosi s’illudano, non è un classico centravanti e non ha nel dna tantissimi gol”.