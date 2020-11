Cremonese, Braida: “Ecco qual è il mio obiettivo”

MILANO – Dopo la lunga esperienza da direttore sportivo del Milan e l’avventura vissuta in Spagna col Barcellona, Ariedo Braida ha deciso di ripartire dalla Serie B. L’ex dirigente rossonero ha infatti trovato un accordo con la Cremonese e inizierà a lavorare col club grigiorosso a partire da dicembre. Lo stesso Braida ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sono entrato in un piccolo grande club e l’ho fatto in punta di piedi, con umiltà e senza l’intenzione di comportarmi da professore. L’obiettivo è semplice: crescere facendo sì che tutte le componenti, dagli impiegati della segreteria ai giocatori della prima squadra, sentano di appartenere a qualcosa di grande, d’importante e di unico. Questo è il segreto per arrivare lontano e questo è ciò che ho imparato, nel Milan con Berlusconi e Galliani e nel Barcellona. Giudicare un giocatore è il mio mestiere e non cambia se lo cerchi per la Serie A, per la B o per un club di un altro campionato”.