MILANO – Il mondo del calcio è ancora scosso a causa del Coronavirus, dopo i tanti casi degli ultimi giorni, una nuova gara è stata annullata a causa del Covid-19. Si tratta dell’amichevole tra Guinea e Gambia. Ecco le parole del responsabile della nazionale guineana: “Abbiamo solo nove giocatori adatti a nostra disposizione”. Il match era in programma in Portogallo nella giornata di domani, ma come detto non si giocherà.