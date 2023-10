Costacurta su Van Basten: “Tre Palloni d’Oro con una caviglia sola”

L'ex difensore rossonero, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del grande campione olandese, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan

Ieri è stato assegnato il Pallone d'Oro 2023, vinto da Lionel Messi per l'ottava volta. Nella storia del Milan sono stati diversi i giocatori a vincere l'ambito riconoscimento. Tra questi, il grande Marco Van Basten . A proposito del campione olandese si è espresso Alessandro Costacurta , suo compagno di squadra in rossonero. Ai microfoni di Sky Sport, l'opinionista si è espresso così.

