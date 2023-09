Van Basten sbotta: “Stop al calcio professionistico in Olanda”

L'ex attaccante del Milan ha parlato dei fatti incresciosi legati ad Ajax-Feyenoord, sospesa per le intemperanze dei tifosi sulle tribune

Stanno facendo il giro del mondo le ultime dichiarazioni di Marco Van Basten. L'ex attaccante del Milan, intervenuto ai microfoni di Ziggo Tv, ha commentato i fatti della partita di Eredivisie Ajax-Feyenoord, sospesa per le intemperanze dei tifosi in tribuna.

L'ex rossonero ha risposto sulla possibile soluzione: "No, non ce l’ho. Verrebbe quasi da dire: stop al calcio professionistico in Olanda. Smetterla e basta. Sì, lo dico sul serio, perché ogni volta c’è qualcosa. Questa è stata un’azione deliberata. Le persone lo fanno in modo premeditato. Hanno uno scopo per questo. Adesso è stata fermata la partita, la più importante dei Paesi Bassi, e ora? Non è giusto".

Van Basten ha concluso: "Se non possiamo comportarci negli stadi, forse dovremmo semplicemente smettere di farlo. Apparentemente non è proprio possibile. No, gli stadi vuoti non sono un’opzione, abbiamo visto che non ha niente a che fare con il calcio durante il periodo del coronavirus". Ma intanto, parlando di mercato, massima attenzione. Tutto confermato, il Milan spinge per il colpo a parametro zero: "Contatti già avviati!" <<<

