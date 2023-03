Costacurta: “Pioli? Posizione salda, ha avuto grandi meriti nello Scudetto”

Il Milan tornerà in campo dopo un mese di marzo da dimenticare in campionato. Nelle ultime tre partite infatti i rossoneri hanno raccolto appena un punto, in casa, contro la Salernitana . Prima e dopo quel match invece sono arrivate due sconfitte contro Fiorentina e Udinese . Risultati che hanno sollevato anche dubbi sul futuro di Stefano Pioli . E proprio sul destino del tecnico si è espresso Alessandro Costacurta , intervistato da LaPresse.

L'opinione dell'ex difensore del Milan: "La sua posizione io la vedo salda. Quello che ha fatto nella scorsa stagione è encomiabile. Quest’anno non si può impuntare a lui la colpa del calo. Di certo non è il responsabile principale. E' vero che a Udine ha ammesso che, forse, doveva accorgersi che qualcosa non andava. Però è altrettanto vero che, quando si vince lo Scudetto in modo quasi inaspettato, l’anno dopo è tutto molto più complicato, i giocatori pensano di essere dei campioni. Successe anche a noi, nel ’99. Non c’è nessuno al mondo che possa rivincere l’anno successivo se la squadra non è la più forte. Non bisogna mai dimenticare che Pioli ha dei grandi meriti nello Scudetto".