Costacurta sicuro: “Lo Scudetto lo vince ancora l’Inter perchè è la più forte”

In esclusiva al quotidiano torinese Tuttosport ha parlato l'ex calciatore Alessandro Costacurta che sulla prossima griglia di partenza della Serie A ha detto: " Il prossimo Scudetto? Lo vince l' Inter , perché è la squadra più forte”.

Ancora le sue parole

“Certo, non credo possa ripetere il cammino dello scorso anno, ma non è che ora sia diventata regola il fatto che chi ha lo Scudetto sul petto faccia male l'anno successivo. Tra l'altro Milan e Napoli non partivano favorite dopo la vittoria del campionato...".