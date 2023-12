Costacurta: “Leao per essere leader deve imparare a trascinare i suoi”

Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore del Milan ha parlato del momento delicato del Milan e del mancato apporto da leader del portoghese

Il Milan sta vivendo un periodo complicato, tra infortuni e risultati troppo altalenanti. Nelle ultime settimane la squadra rossonera ha avuto dei momenti difficili e non c'è stato un leader a tirare fuori dai guai il Diavolo. In particolare, l'apporto di Rafael Leao non è stato quello che ci si aspettava. A tal proposito si è espresso Alessandro Costacurta, opinionista a Sky Sport.

Le parole dell'ex difensore rossonero — "Il Milan è una squadra che ha perso molta fiducia e quindi si è persa anche la magia. E' un momento in cui le cose non vanno come dovrebbero andare, ogni tanto qualcuno deve sforzarsi di fare qualcosa per trascinare la squadra. Leao? Se vuole diventare un leader, deve imparare a trascinare i suoi, deve sforzarsi di fare qualcosa in più".

