Costacurta: “Milan, certezza Allegri in panchina e Modric in campo...”
Riccardo Focolari
MILANO
7 Agosto, 15:51
Modric, centrocampista Milan
Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista sulle possibilità del Milan in vista della prossima stagione

L’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove ha parlato delle possibilità del Milan per il prossimo campionato.

Su Allegri

Max a volte è un po’ troppo prudente. Ma è uno dei migliori allenatori al mondo, un vincente. Il Milan più che fare spettacolo deve trovare risultati, lui è la persona giusta. Con Tare sono già la coppia più solida della Serie A“.

Sul mercato

Napoli e Milan si sono mosse bene, si sono rinforzate. Le altre squadre le vedo frenate, al netto dei tanti allenatori nuovi“.

Sul prossimo anno

In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno Modric, un insegnante di calcio, che giocando una partita a settimana può ancora fare la differenza, e la certezza Allegri in panchina. La Juventus la vedo quarta, ha una rosa di tutto rispetto, ancor meglio con un ultimo colpo di livello“.

Sulle rivali

L’Atalanta mi sembra meno solida degli ultimi anni: ha venduto Retegui e forse perderà Lookman, soprattutto non ha più Gasperini. Gian Piero alla Roma farà bene, ma ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi concetti di gioco. La Lazio con Sarri lotterà però non per i primi quattro posti, così come il Bologna, lo vedo quinto“.

