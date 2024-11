Costacurta: “Contro la Juve il Milan deve puntare a non perdere”

Alla ripresa, sabato alle ore 18, ci sarà il big match tra Milan e Juventus. L'ex difensore rossonero ha detto la sua in vista della partita

La pausa per le nazionali ormai sta per giungere al termine e si avvicina il ritorno del campionato. Sabato, alle 18 a San Siro, il Milan affronterà la Juventus , nel big match della 13a giornata di Serie A. A margine della Mediolanum Padel Cup di Como, Billy Costacurta ha detto la sua sulla grande sfida.

Le parole dell'ex difensore rossonero

"Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare, il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che gli sono davanti. La Juve sotto questo aspetto è più tranquilla, sta migliorando nel progetto di Thiago Motta, è una squadra vivace, giovane, divertente. Il Milan deve puntare a non perdere".