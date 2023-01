Costacurta: “CDK? Leao al primo anno lo stavano prendendo a calci sul…”

Il riferimento iniziale, in particolare, è all’Atalanta: “La politica giovani? È una cosa che all’Atalanta funziona da qualche anno. Non è un solo criterio, sono tre o quattro. Qualcuno ci sta provando. Empoli? Sì, forse in una certa fascia è più facile da fare. Oltre l’Atalanta che ha cominciato, anche il Milan, a parte quest’ultimo mese, mi sembra che in un certo senso si sia un pochino accodato a questa politica. Quindi, sinceramente a me sembra ci siano dei modelli”.