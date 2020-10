Costacurta: “Capello? Se ho superato certi momenti di difficoltà è merito suo”

MILANO – L’ex rossonero Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 per parlare di Fabio Capello. Ecco cosa ha detto: “Per me è stato più che un allenatore. Era il mio mister quando morì mio padre. Prese in un certo senso il posto di mio padre, io lo ringrazierò sempre. Se sono riuscito a superare certi momenti di difficoltà è merito di Capello. Con tutte le sue rigidità, i suoi commenti, per me Capello è stato un padre. Era un grande motivatore, questa è stata la sua forza“.