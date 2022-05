Costacurta: “Milan, scudetto meritato. Ora prendi Renato Sanches”

Costacurta ha parlato al Corriere della Sera dello scudetto Milan. I rossoneri nella giornata di ieri hanno alzato al cielo il 19' scudetto.

SCUDETTO MERITATO – «Assolutamente sì. Nel corso della stagione si è rivelato più squadra rispetto alle avversarie. Nei momenti di calo, fisiologici in una stagione, ha saputo fornire risposte nono- stante la minor qualità rispetto alle concorrenti. Il tutto in un’annata in cui è stato il più penalizzato dagli arbitri» .