Costacurta: ” Penso che l’Inter sia la più forte, ma è presto per dirlo”

Il ritorno di Lukaku pesa sul giudizio di Costacurta: "Per il campionato italiano e per l’Inter sarà fondamentale. Credo che sia un giocatore che in Serie A sposterà gli equilibri e sarà importante anche in Europa. Per me Romelu sarà il calciatore più importante dell’Inter, il rendimento dei nerazzurri in campionato e in Champions League dipenderà molto dal belga. Lui in Serie A fisicamente è decisivo, devastante e penso che Marotta e Ausilio abbiano fatto un capolavoro".