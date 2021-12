Costa: “Atleti no-vax? Non potranno più giocare”

Ecco le parole del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, in merito ai vaccini e ai no vax

Nelle ultime settimane è tornato l'allarme Covid in Serie A per via della nuova variante: omicron. Molte squadre iniziano a contare, tra giocatori e persone del gruppo squadra, i positivi al tampone molecolare: