CorSport: “Abraham e Rabiot per il Milan”. Possibilità per il francese

Ieri a mezzanotte si è chiusa la sessione estiva di calciomercato . Nell'ultima giornata il Milan ha concluso lo scambio di prestiti con la Roma , che ha portato Tammy Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers in giallorosso.

Ma, nonostante la chiusura, potrebbe non essere finita qui. Il Corriere dello Sport infatti oggi titola: "Abraham e Rabiot per il Milan. Dopo la punta parte l'assalto al francese". L'inglese sarà già in panchina stasera contro la Lazio, il centrocampista francese invece resta ancora un obiettivo.