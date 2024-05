CorSera: “Scommesse in panchina”. Fonseca al Milan e non solo

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha dedicato uno spazio ai club che hanno fatto scommesse in panchina, come il Milan con Fonseca

Ormai mancano pochi giorni e poi Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan . Dopo che la squadra tornerà dall'Australia per l'amichevole contro la Roma , sarà il momento della firma del contratto per il portoghese.

I rossoneri, per il dopo Pioli, hanno scelto l'ormai ex allenatore del Lille, che ha guidato la squadra al quarto posto in Ligue 1. Tra gli allenatori a disposizione c'era anche Antonio Conte, che alla fine si sta per accasare al Napoli. La dirigenza del Milan infatti aveva un'idea diversa per il futuro.