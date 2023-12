Corriere dello Sport: “Sorpresa Milan: ritorna Gabbia. Sprint per Lenglet”

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milaninizia a pensare a quali mosse effettuare per rafforzare la rosa. In particolare la società meneghina deve migliorare il reparto arretrato, decimato dagli infortuni. A tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport titola così: “Sorpresa Milan: ritorna Gabbia. Sprint per Lenglet”.