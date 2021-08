Corriere dello Sport, prima pagina: “Ronaldo allo United, la Juve su Kean”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

LE PAROLE DI RONALDO - Ora è ufficiale. Come riporta il Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo tre stagioni il portoghese saluta la Juventus e lo fa attraverso i suoi profili social. Con un video che ripercorre tutte le sue gesta in maglia bianconera, CR7 ha lasciato il suo messaggio a tutti quelli che lo hanno accompagnato in questa avvenutra italiana: "Oggi vado via da un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò per sempre la città di Torino. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziarli lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme".