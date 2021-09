Corriere dello Sport, prima pagina: “Milan che rabbia! Inter pari in Turchia”

La prima pagina di oggi del Corriere dello Sport, in edicola.

LE PAROLE DI INZAGHI - Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo lo 0-0 dell'Inter in casa dello Shakhtar in Champions League: "Penso che lo zero a zero sia il risultato più strano. Abbiamo avuto tantissime occasioni, ma abbiamo trovato un grande portiere. Lo Shakhtar è un'ottima squadra, allenata molto bene da De Zerbi. Situazione del girone? Penso sia molto equilibrato. Bisogna vedere il doppio confronto che avremo con lo Sheriff, e il loro doppio confronto con il Real Madrid. Passeranno due partite, poi vedremo la situazione in vista dello scontro diretto a Milano con lo Shakhtar".