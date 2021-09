Corriere dello Sport, prima pagina: “Il nipote del Diavolo”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

PIOLI RISPONDE A MOTTA, IL MILAN ESPUGNA LA SPEZIA - Pioli trova tre punti pesanti in casa dello Spezia, e se è vero che lo scudetto si vince con le piccole allora i rossoneri non fanno altro che ribadire una volta di più la volontà di puntare al massimo obiettivo. Decisivo il cambio del tecnico milanista, che butta dentro Brahim Diaz gli ultimi dieci minuti - sufficienti a firmare il raddoppio - rispondendo alla mossa altrettanto premiata di Motta che aveva inserito Verde per cercare - e trovare - il gol del pari.