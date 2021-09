Corriere dello Sport, prima pagina: “Il Divin Codone, Pioli con Mou e Spalletti in vetta”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

IBRA TORNA, E MOSTRA QUEL GINOCCHIO 3 MESI FA - Non ha bisogno di parole Zlatan Ibrahimovic, ma le date sì, quelle le scrive nell'ultimo post Instagram, per sottolineare il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato il 9 maggio contro la Juventus. Un ginocchio sinistro che nel primo scatto postato appare più che malconcio dopo l'operazione del 18 giugno scorso. Non era bastata la terapia conservativa e così il 39enne svedese (che il prossimo 3 ottobre compià 40 anni) ha optato per l'intervento chirurgico. Un'artroscopia (cleaning articolare) eseguita con successo a Roma dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini. E a neanche tre mesi dall'operazione rieccolo per la prima volta in campo come un ragazzino, con una treccina, a segnare il definitivo 2-0 contro la Lazio a sette minuti dall'ingresso in campo, per di più con le scarpe sciolte. Il secondo scatto postato è proprio quello della sua liberatoria esultanza.