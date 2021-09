Corriere dello Sport, prima pagina: “Gratta e vinci Napoli, occasione unica per Spalletti”

La prima pagina di oggi di uno dei principali quotidiani sportivi nazionali italiani, il Corriere dello Sport.

SPALLETTI IN CONFERENZA, PRONTO AD UNA SFIDA-SCUDETTO? "E' un pensiero reale perché Allegri conosce bene quell'ambiente lì. E poi basta vedere i risultati degli ultimi anni. Quando fai parte della Juventus l'obiettivo deve essere quello. Secondo me ha detto la verità".

SUL POSSIBILE +8 SULLA JUVENTUS - "E' un giochino che non si fa da parte mia, mi mette in svantaggio psicologico. Da parte mia diventa un giochino da non fare".

SULLA CONDIZIONE DEI SUOI GIOCATORI - "Stanno benissimo. Quelli che hanno dovuto fare questi voli internazionali hanno la fatica di queste partite che hanno disputato. Sappiamo quanto ci tengono i calciatori a dare un contributo alla propria nazione. Poi bisogna scendere nei particolari. Lobotka non sta molto bene, Zielinski bisogna vedere come sta. Alcuni vanno valutati, spero prima di andare a letto così do loro la buonanotte. Altri spero di più, per fare un messaggio e venire in albergo insieme a noi. Poi c'è un altro gruppo di calciatori che si è allenato, sta bene e può dare un contributo importante".