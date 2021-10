Corriere dello Sport, prima pagina: “Arriva Kean per la Nations. Zaniolo…”

La prima pagina di oggi del Corriere dello Sport, in edicola.

IL RETROSCENA ALLA BOBO TV - Retroscena di mercato svelato da Roberto Mancini ai microfoni della Bobo Tv, il programma su Twitch con Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Il c.t. ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale."Dopo l'Europeo sembra che la Nations League non conti, ma alla fase finale sono arrivate le quattro squadre migliori in Europa - ha detto Mancini -. La Spagna è una squadra che gioca bene: anche se a volte fatica a concludere, è giovane, tecnica e molto forte".

SULL'EUROPEO VINTO - Sull'Europeo vinto in estate Mancini ha detto: "Era stimolante che tutti pensassero che non ci fossero giocatori all'altezza. Io ho sempre creduto che di calciatori bravi in Italia ce n'erano e ce ne sono. Voler giocare un calcio diverso ha riavvicinato i tifosi. Volevamo giocare bene, far divertire. I giocatori hanno avuto un rapporto straordinario: non ci sono stati problemi tra loro, si era creata un'atmosfera importante. Mi sarebbe piaciuto giocare in questa Nazionale così tecnica".