Corriere dello Sport, prima pagina: “Abraham esalta, Veretout decide”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Il Corriere dello Sport.

LA SCELTA DI MOURINHO E IL PRIMO TEMPO - Ecco. il racconto de Il Corriere dello Sport: "Mourinho sorprende tutti e schiera subito Abraham dal primo minuto. Per il resto è la formazione annunciata. Nella Fiorentina Vlahovic comanda l’attacco, a supportarlo Callejon a sinistra e Gonzalez a destra. La Fiorentina comincia meglio, la Roma dà la sensazione di doversi assestare, soprattutto nella fase difensiva. Poi un lampo giallorosso: Ibañez imbuca per il taglio di Abraham che, velocissimo, anticipa Dragowski in uscita. Il portiere lo atterra fuori area e l’arbitro Pairetto gli mostra il rosso diretto. Italiano corre ai ripari facendo uscire Callejon e mettendo dentro il secondo portiere Terracciano . La squadra di Mourinho sale di intensità. Abraham sfrutta un brutto pallone perso dagli avversari per accentrarsi e servire con un filtrante Mkhitaryan, che al centro dell’area e a tu per tu con il portiere non sbaglia. La Fiorentina, anche se con l’uomo in meno ci prova, e impegna in un paio di occasioni Rui Patricio, che però è attentissimo".

IL RACCONTO DELLA SECONDA FRAZIONE - "Nella ripresa la Roma riparte bene, ma al 53’ arriva l’espulsione di Zaniolo per doppia ammonizione: ristabilita la parità numerica. I giallorossi cominciano a soffrire terribilmente, soprattutto sulla fascia destra, dove Pellegrini non riesce a coprire davanti a Karsdorp. E allora, dopo diverse parate di Rui Patricio, il pari arriva grazie Milenkovic, che colpisce a pochi passi dalla porta. La squadra di Mourinho reagisce rabbiosa: magia di Pellegrini sulla fascia, palla in mezzo per Abraham che di testa colpisce la traversa. Ma la Roma c’è e lo dimostra qualche minuto dopo. Mkhitaryan strappa un ottimo pallone a centrocampo e serve Abraham che si inserisce e crossa basso in mezzo all’area, Mkhitaryan non arriva ma Veretout sì e non lascia scampo al portiere Terracciano. Abraham non ne ha più e Mourinho lo sostituisce con Shomurodov. Proprio lui parte dalla destra, resiste ad un contrasto e dà una palla in verticale splendida per l’inserimento di Veretout, che anche stavolta non sbaglia. Buona la prima in campionato per la Roma, buona la prima per Abraham".