Corriere dello Sport, prima pagina: “Baby boom, show Azzurro”

Corriere dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 9 settembre 2021 del Corriere dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. IL COMMENTO DEL CORRIERE DELLO SPORT – “Una doppietta...

IL COMMENTO DEL CORRIERE DELLO SPORT - "Una doppietta dello juventino e la rete (con autogol provocato) dell'attaccante del Sassuolo portano la Nazionale sempre più vicina al Mondiale. In gol anche Di Lorenzo. Essere in totale emergenza a volte può risultare un vantaggio, soprattutto se in panchina hai un fenomeno come Mancini . L’Italia sperimentale e incerottata travolge 5-0 la Lituania , si prende tre punti e mette in mostra il suo attacco del futuro con la doppietta di Kean e il gol di Raspadori . Senza Insigne, Chiesa, Immobile, Verratti, Pellegrini, Mancini, Belotti e Zaniolo (una squadra, praticamente), la serata di Reggio Emilia accende i riflettori sulla meglio gioventù azzurra, sulla nuova e indemoniata generazione di fenomeni".

LE PAROLE DI MOISE KEAN - Moise Kean può sorridere dopo la doppietta alla Lituania, battuta per 5-0 dall'Italia. L'attaccante della Juve, non convocato per gli ultimi trionfali Europei, si mette alle spalle la delusione estiva: "Per me era importante riprendermi la maglia azzurra e dare il cento per cento - dice a Raisport - non è stato facile guardare da casa l’Europeo, ma sono sempre stato dietro la tv a tifare per i miei compagni. Sono stati bravi a portare a casa la coppa, questa è la cosa più importante". La concorrenza in avanti è tanta ma Kean è motivato: "La convocazione dipende da me, dalla serietà che ci metto, la squadra mi ha accolto bene e mi farà bene. Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e una nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni. L'esperienza al Psg mi ha aiutato moltissimo, mi è servito stare al fianco di grandi campioni". Poi il discorso si sposta sul suo ritorno alla Juventus: "C'e' tanto da lavorare, voglio tornare a Torino e dare il cento per cento".