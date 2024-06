Il Corriere dello Sport: “Fonseca libero: ora solo il Milan”

Ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio del tecnico portoghese al Lille. Adesso manca sempre meno per l'annuncio del suo arrivo al Milan

Ieri è stata una giornata significativa per il Milan. Da Lille infatti è arrivata la conferma ufficiale che Paulo Fonseca non sarà più l'allenatore del club francese. Un altro step che avvicina l'ufficialità del portoghese in rossonero.