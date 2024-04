Corriere della Sera: “Conte e Motta destini incrociati”

In casa Milan il momento è davvero delicato. Dopo aver deciso di dire addio a Stefano Pioli , la società è impegnata nella scelta del nuovo allenatore. Nei giorni scorsi sembrava fatta per l'arrivo di Julen Lopetegui , ma poi le cose sono cambiate.

Il quotidiano poi sottotitola: "Il Milan prova il sorpasso sulla Juve per Thiago. In pole per il dopo Pioli c'è il tecnico del Bologna". Il club rossonero quindi sta provando ad alzare l'asticella e fare il colpo in panchina.