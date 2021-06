Corre il Milan: Tomori riscattato e 40 milioni già spesi sul mercato

Le ultime novità sul club rossonero, impegnato in questi giorni, nella campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione.

Redazione Il Milanista

Corre il Milan sul mercato ed è al momento la squadra "più veloce" in Serie A. I rossoneri con due colpi ufficiali, hanno già speso oltre 40 milioni di euro. Tredici per il portiere Mike Maignan che ha preso il posto di Donnarumma, e ieri è stato ufficializzato Fikayo Tomori, costato 28 milioni di euro più bonus. La società di via Aldo Rossi infatti ieri ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto dal Chelsea per acquistare a titolo definitivo Fikayo Tomori, che ha sottoscritto un contratto fino al 2025.

40 MILIONI, TANTI O ADEGUATI? - Guardiamo ai dati per giudicare quanto fatto dal Milan in queste prime settimane dedicate alla sessione estiva. Maignan è, numeri alla mano, il miglior portiere nei top campionati europei. Sono state ben 21 infatti le partite in cui il portiere del Lille non ha incassato goal, contro le 19 di Ederson del Manchester City e le 18 di Oblak dell'Atletico Madrid. Non solo. Maignan ha concluso la Ligue 1 2020/2021 con il 79,1% di parate su un totale di 110 tiri subiti nello specchio della porta, risultando essere il secondo miglior portiere in Francia in questa classifica dopo Keylor Navas del PSG con l'80,4%, Tomori, dal canto suo, nelle 17 partite giocate nella sua esperienza al Milan infatti, oltre all’importantissimo gol contro la Juventus, è stato protagonista di grande statistiche difensive che parlano di 99 palloni recuperati, 20 conclusioni respinte, 28 tackle, 60 chiusure e 63 duelli vinti.

LE PAROLE DI TOMORI

SULLA CONQUISTA DELLA TITOLARITÀ - “Da quando ho parlato con Maldini e Massara che le aspettative sarebbero stato alte, quindi avrei dovuto fare del mio meglio. Tutti mi hanno aiutato, da quando sono arrivato qui ho capito che avrei avuto la possibilità di fare il titolare solo se avessi dato tutto".

SUGLI OBIETTIVI DEL PROSSIMO ANNO - “Siamo arrivati in Champions e siamo felici, vogliamo dare continuità a questa cosa. Ma siamo al Milan, dobbiamo lottare per i trofei. Abbiamo finito la stagione al secondo posto, ora vogliamo vedere se riusciamo a colmare il gap e cercheremo di vincere il campionato. Cercheremo di fare una buona Champions League. Siamo andati vicini a vincere lo scudetto, adesso proveremo a farlo. Vogliamo fare anche un buon percorso in Coppa Italia”.