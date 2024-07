Corradi: “Camarda ci ha raggiunti in grande forma. E su Yamal…”

“Francesco è un ragazzo di valore, ci ha raggiunti dopo ma era in perfetta forma e si è approcciato con grande umiltà”. Poi, incalzato da una domanda che lo “paragona” a Lamine Yamal, Bernardo Corradi spiega: “Yamal ha un talento enorme, ma gioca in un ruolo dove spesso ti trovi uno contro uno, in un sistema da sempre basato su certi principi. Camarda fa la prima punta, devi usare i muscoli”. Infine chiude sul percorso con il Milan, ammettendo che il club ne sta facendo una “Gestione spettacolare, e un’esperienza con Milan Futuro gli darà ulteriori possibilità di crescita”.