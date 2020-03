Coronavirus, Real Madrid in quarantena

MILANO – Secondo quanto riportato da El ChiringuitoTV, un giocatore del Real Madrid basket, che si allena nelle stesse strutture dei blancos di Zidane, sarebbe positivo al coronavirus. Le squadre della polisportiva della capitale spagnola, dunque, saranno messe in quarantena, compresi Benzema e compagni. CLICCA QUI>Intanto, cosa succederà in Serie A? Al momento… non ci sono regole!