Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Per mercoledì 12 febbraio non è prevista la conferenza stampa di Pioli; il tecnico rossonero parlerà alla Rai e a MilanTV per presentare la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, prevista per giovedì 13 febbraio alle 20:45 a San Siro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live