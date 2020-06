Juventus-Milan, la designazione

MILANO – La designazione completa della squadra arbitrale per Juventus-Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: dirigerà la gara Orsato di Schio, la coppia Mondin-Galetto come assistenti, poi il quarto uomo Massa e i Var Aureliano e Vivenzi.