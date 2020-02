MILANO – Giovedì sera a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus ci sarà, come al solito, una magnifica cornice di pubblico: come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, per questo match sono già stati venduti più di 60 mila biglietti. Si attende dunque quasi il tutto esaurito per una sfida che, viste le condizioni di classifica, può risultare cruciale per i rossoneri.