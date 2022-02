Coppa-Italia, Milan-Inter: ecco i precedenti e dove vederla

Tra i prossimi impegni in casa rossonera si segnala assolutamente, martedì, il big match tra i diavoli e l'Inter.

La sfida contro la squadra nerazzurra, in programma alle ore 21:00 a San Siro e valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, sarà visibile in diretta su Canale 5. Il ritorno è in programma ad aprile. Entrambe le squadre arrivano da due pareggi nel weekend di campionato. L'1-1 degli uomini di Pioli con l'Udinese ha scatenato numerose polemiche per il gol di mano realizzato da Udogie. Discorso diverso per i nerazzurri: terminata senza reti la partita del Ferraris contro il Genoa. Per la squadra di Inzaghi una chance sprecata di scavalcare i rivali in vetta alla classifica.