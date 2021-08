Coppa Italia – I risultati dei 32esimi di finale

Ecco i risultati e gli accoppiamenti per la Coppa Italia

Redazione Il Milanista

Il calcio d'agosto è finito con i 32esimi di finale di Coppa Italia. La Coppa Nazionale, nella giornata di ieri ha messo a confronto Bologna e Ternana, Crotone e Brescia, Salernitana e Reggina, Brescia e Salernitana e, last but not least, Sampdoria e Alessandria.

E nonostante il campionato debba ancora iniziare e le squadre trovare la migliore condizione fisica, le emozioni non sono mancate. Come non sono mancati i risultati a sorpresa.

Ad esempio al Renato Dall'Ara i padroni di casa del Bologna sono caduti per mano della Ternana. I rossoblu avevano chiuso la prima frazione di gioco sotto per 3 a 1. A nulla sono serviti i gol nella ripresa di Arnautovic, Soriano e Orsolini con gli umbri che si sono imposti per 5 a 4. Ecco i risultati di ieri

BOLOGNA - TERNANA 4 a 5 (7’ Agazzi, 21’ Donnarumma, 38’ Dominguez, 40’ Peralta, 50’ Falletti, 54’ Peralta, 56’ Arnautovic, 58’ Soriano, 76’ Orsolini)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic.

Ternana (4-2-3-1): Iannirilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Salzano; Proietti, Agazzi; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma. All. Cristiano Lucarelli.

CROTONE - BRESCIA 2 a 2 (26’ Vulic, 46’ Van De Looi, 67’ Bajic, 77’ Mulattieri), 4-2 d.c.r.

Crotone (3-5-2): Festa; Visentin, Nedelcearu, Mondonico; Borello, Vulic, Zanellato, Giannotti, Molina; Benali; Mulattieri. Allenatore: Modesto

Brescia (4-3-3): Perilli; Mateju, Mangraviti, Cistana, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Tramoni, Bajic, Ayé. Allenatore; Inzaghi

SALERNITANA - REGGINA2 a 0(45’ + 2’ Bonazzoli, 55' Bonazzoli)

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, Coulibaly M., Obi, Coulibaly L., Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Castori

Reggina (4-3-3: Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Laribi; Ricci, Rivas, Montalto. All. Aglietti

SAMPDORIA - ALESSANDRIA 3 a 2 (8’ Chiarello, 28’ Quagliarella, 45’ Corazza, 47’ Gabbiadini, 53 Thorsby)

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Jankto; Quagliarella. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mustacchio, Parodi, Benedetti; Mora, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. Allenatore: Moreno Longo.

GLI ACCOPPIAMENTI

Sampdoria - Torino

Cagliari - Cittadella

Fiorentina - Benevento

Venezia - Ternana

Genoa - Salernitana

Udinese - Crotone

Spezia - Lecce

Empoli - Hellas Verona