Coppa Italia, gli squalificati: in diffida Pjanic e Khedira

Coppa Italia, gli squalificati:

MILANO – Come riportato da SkySport, "Il giudice sportivo ha reso noto i provvedimenti disciplinari relativi alle due semifinali di Coppa Italia. L'unico giocatore che non ci potrà essere per Napoli-Juventus, finale del 17 giugno, è David Ospina: il portiere azzurro, dopo l'errore iniziale tra i migliori in campo nella gara di ieri contro l'Inter, ha pagato caro un'ammonizione per perdita di tempo rimediata nella ripresa. Già diffidato, per Ospina è scattata così la squalifica. Stesso verdetto per Ante Rebic, squalificato per una giornata da scontare nella prossima stagione "per essersi reso responsabile di un grave fallo di giuoco", che gli costò l'espulsione diretta al 16′ di Juve-Milan nella semifinale di venerdì. Due invece i giocatori diffidati che prenderanno parte alla finale: i bianconeri Pjanic e Khedira".