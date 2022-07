Coppa Italia e Frecciarossa avanti insieme: il comunicato ufficiale!

La Lega di Serie A ha emesso nella giornata di ieri un comunicato ufficiale in merito al rinnovo della partnership tra Coppa Italia e Frecciarossa: “ La partnership tra Lega Serie A e Frecciarossa di Trenitalia si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il grande successo della scorsa edizione, la coppa nazionale manterrà la denominazione di Coppa Italia Frecciarossa per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024 . Frecciarossa, brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, si conferma inoltre Travel Partner della Serie A TIM e della e Serie A TIM”.

“La scorsa edizione della Coppa Italia Frecciarossa – ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – è stata ricca di emozioni e abbiamo deciso di proseguire questo percorso con la Lega Serie A. Essere a fianco, ancora una volta, della Coppa Italia, conferma l’impegno di Trenitalia a supporto dello sport e della cultura in un momento in cui gli eventi sportivi e culturali sono ripresi a pieno ritmo, così come gli spostamenti in treno”.