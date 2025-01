Coppa Italia Femminile: disponibili i biglietti per Milan-Fiorentina

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Quarti di finale di Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina: la gara d'andata si gioca al Vismara, giovedì 16 gennaio alle ore 18.00. Un'occasione importante per le rossonere per provare ad andare avanti nella competizione e puntare al trofeo. Dopo Milan-Napoli, è la seconda consecutiva casalinga in questo inizio di 2025 che speriamo regali tante soddisfazioni alle ragazze di Coach Bakker. Finora, in stagione, abbiamo affrontato due volte la Fiorentina: dopo la sconfitta di settembre, è arrivato il pareggio in rimonta di fine novembre”.