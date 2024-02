Coppa d’Africa: la finalissima sarà Nigeria-Costa d’Avorio

La Nigeria di Samuel Chukwueze volerà in finalissima di Coppa d'Africa. I nigeriani, ieri, hanno affrontato il Sudafrica in semifinale

La Nigeria di Samuel Chukwueze volerà in finalissima di Coppa d'Africa. I nigeriani, ieri, hanno affrontato il Sudafrica in semifinale, uscendone vincitori solamente dopo una lotteria di calci di rigore. La gara infatti era terminata con il risultato di 1-1, che ha condannato le due Nazioni a presentarsi dagli undici metri. Chukwueze, subentrato al 63esimo, sarà dunque protagonista domenica 11 febbraio in finale contro la Costa D'Avorio, giorno in cui a San Siro si giocherà l'attesissima sfida tra il Milan ed il Napoli. L'altra finalista sarà al Costa d'Avorio che in semifinale ha sconfitto per 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un gol di Haller.