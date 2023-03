Conte in rotta con il Tottenham: anche il Milan interessato

Terremoto in casa Tottenham. Dopo lo sfogo contro i giocatori dei giorni scorsi, Antonio Conte è sempre più vicino a lasciare la panchina degli Spurs. La rottura è vicina e i club italiani già hanno messo gli occhi sul tecnico. Conte vorrebbe...

Redazione Il Milanista

Terremoto in casa Tottenham. Dopo lo sfogo contro i giocatori dei giorni scorsi, Antonio Conte è sempre più vicino a lasciare la panchina degli Spurs. La rottura è vicina e i club italiani già hanno messo gli occhi sul tecnico. Conte vorrebbe tornare in Italia e per farlo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe anche ridursi il lauto ingaggio che percepisce a Londra.

Chi lo riaccoglierebbe è certamente l'Inter, con cui Conte ha vinto lo Scudetto. In questo momento nell'ambiente nerazzurro Inzaghi è messo in dubbio per il rendimento in campionato. Le coppe però potrebbero salvare e nobilitare la stagione e l'allenatore ha un altro anno di contratto a 5 milioni. Ma Conte interessa anche alla sponda rossonera di Milano. Il Milaninfatti è in un momento delicato. Se i rossoneri non dovessero centrare la Champions, Pioli sarebbe in discussione e Conte sarebbe un'opzione.

Per il tecnico salentino sembra difficile il ritorno alla Juventus. Allegri infatti è saldo al suo posto e ha ricevuto la piena responsabilità di tutta l'area sportiva. Attenzione poi alla Roma. Il futuro in giallorosso di Mourinho è in dubbio per la prossima stagione. La priorità resta il rinnovo, ma, se non si dovesse trovare un accordo, l'ipotesi Conte non è da escludere.