Conte: “Ora dodici finali”. De Vrij: “Non abbassiamo la guardia”

MILANO – Con il successo ottenuto ieri sera ai danni dell’Atalanta, l’Inter ha consolidato il primo posto in classifica riportandosi a sei lunghezze sul Milan (sette, considerando anche il vantaggio negli scontri diretti). Un risultato che potrebbe essere determinate nell’economia della corsa Scudetto. Ai microfoni di Inter TV, ne ha parlato il tecnico nerazzurro Antonio Conte: “E’ indubbiamente una vittoria estremamente importante, contro una squadra che da anni è una certezza in Italia. L’Atalanta ha iniziato il campionato per giocarsi lo Scudetto o almeno un posto in Champions League: batterla rappresenta per noi un passo avanti. Riuscirci sotto pressione, con le dirette concorrenti che avevano vinto le loro partite, rende il ancora più grande questa vittoria. E’ un risultato che evidenzia ancora una volta la forza di questo gruppo”.

SULLO SCUDETTO – “Mancano dodici gare alla fine del campionato, ma una volta che hai l’osso in bocca devi tenertelo bello stretto. Per riuscirci devi continuare a lavorare sodo. Questa è l’unica che strada che conosciamo. Ogni partita dovrà essere affrontata come una finale. Ormai ogni singola sfida equivale ad una prova di maturità. Da mercoledì testa al Torino”.

Ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro, è intervenuto anche il difensore olandese Stefan De Vrij: “Questa vittoria è una grande soddisfazione per noi. Conoscevamo l’importanza di questa partita contro una grande squadra, era fondamentale fare risultato. Siamo migliorati tanto sotto l’aspetto della concentrazione e si vede da come giochiamo e difendiamo. Siamo un gruppo molto coeso, nel quale ognuno cerca di dare una mano ai compagni. Questa è la nostra forza: c’è grande spirito di squadra e voglia di vincere. Ora le cose stanno andando bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Anche se abbiamo sofferto tanto, siamo contenti per aver ottenuto tre punti. Pensiamo una partita alla volta; non guardiamo troppo avanti, perché è soltanto la prossima gara quella che conta”.