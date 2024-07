Conte duro su Fonseca: “A parole si possono fare gli scienziati”

“A parole si possono fare gli scienziati, essere dominanti e dire tante cose, poi l’altra squadra è più forte e ti mette là dietro e devi metterti l’elmetto”. Conte, per cui il lavoro è sempre la cosa principale, non vuole lanciarsi troppo in dichiarazioni : “Parliamo poco, pochi proclami e sarà più bello sorprendere”.

"Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi eseguiti con il pallone per terminare la fase di riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche, che hanno preceduto la parte tattica della sessione odierna. Prima di rientrare negli spogliatoi una partitella su campo ridotto" (ACMilan.com)