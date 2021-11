Conte si presenta al Tottenham: “Arrivo in un top club. Grande opportunità”

Ecco le parole dell'ex tecnico della Nazionale Antonio Conte al canale ufficiale del Tottenham, suo nuovo club

Antonio Conte è il nuovo tecnico del Tottenham. Oggi l'ex allenatore di Juve e Inter ha parlato al canale ufficiale degli Spurs. Ecco le sue parole: "Prima di tutto grazie, per me è un grande piacere, un grande onore diventare l'allenatore del Tottenham. Penso che sia una grande opportunità quella di tornare in Inghilterra in un club di grandi giocatori e, di sicuro, sarà un piacere. Il club e Daniel Levy mi hanno voluto fortemente, e penso che sia stato per me un onore accettare questo incarico e ora, di sicuro, voglio ripagare questa fiducia".

Decisione semplice accettare il Tottenham? - "Sì, in realtà c'era stata una chiamata dal Tottenham già quest'estate ma avevo appena lasciato l'Inter dopo due stagioni importanti, molto dure e non era il momento giusto per ricominciare un'altra esperienza. Per questo avevo detto 'grazie per aver pensato a me, ma preferisco aspettare e godermi il tempo con la mia famiglia'. Inoltre, emotivamente, ero ancora coinvolto per l'esperienza con l'Inter".

Una nuova esperienza - "Ero sicuro di aver bisogno di una pausa, soprattutto dopo due intense stagioni in Italia con l'Inter. Questa esperienza è stata fantastica e in due anni abbiamo vinto il campionato, ottenuto un secondo posto nella prima stagione e giocato la finale di Europa League dopo 10 anni. Abbiamo rotto la serie di vittorie della Juventus, nove anni di fila. Di sicuro, emotivamente, era troppo intenso. Ero sicuro di aver bisogno di una pausa, e soprattutto di non prendere un'altra squadra in quel momento. Devo essere convinto al 110 per cento perché quando inizio sono totalmente coinvolto nella situazione".

Club all'avanguardia - "Arrivo in un top club dove lo stadio, il campo di allenamento sono meravigliosi e penso che il Tottenham sia il top sotto questo aspetto. Penso che potrò iniziare a lavorare per portare la squadra in campo allo stesso livello delle infrastrutture. Il Tottenham è davvero al top. Vedi il campo di allenamento e vuoi lavorare. L'ho visto oggi e volevo iniziare a lavorare da solo! Questo tipo di situazione ti spinge e aumenta la tua voglia di lavorare e di fare qualcosa di importante per i tifosi di questo club".