Tudor: “Con il Milan grande gara, decisa da due scatti di quel fenomeno”

L’allenatore degli scaligeri Igor Tudor è intervenuto durante la conferenza stampa e è tornato a parlare della gara contro il Milan.

Sul futuro: "Quando uno arriva non pensa troppo al futuro. Poi abbiamo fatto belle cose, e siamo orgogliosi di questo. Domani c'è da difendere il nono posto. C'è da fare una bella gara contro una squadra che ha fatto altrettanto bene, e che gioca in modo simile. L'obiettivo è dare il meglio, sperando che basti. Non c'è Faraoni, e con lui nemmeno Barak. C'è però Dawidowicz, così come Sutalo".