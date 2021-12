Pioli: “La benzina non è finita. Ibra e Leao saranno out”

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del delicato match con l'Empoli che rappresenterà l'ultimo incontro del 2021

"Certe considerazioni ci stanno, visto il periodo complicato. Il Milan che ha affrontato Liverpool e Udinese non mi è piaciuto, ma contro il Napoli abbiamo giocato bene, non meritavamo di perdere. Domani affrontiamo un avversario che ha già battuto diverse big. Ormai ho capito che i media non conoscono mezze misure, o sei un fenomeno o sei molto scarso. E' normale che i risultati condizionino i giudizi. Stiamo commettendo troppi errori di squadra. Non è vero che la benzina è finita, sono banalità che si dicono quando le cose non vanno bene".