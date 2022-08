LIVE- segui la conferenza stampa di Stefano Pioli alla viglia del match

Poco più di 24 ore e il Milan affronterà in quel di San Siro il Bologna del bomber Marko Arnautovic. Il match è valevole per la terza giornata di campionato e sarà in programma per le 20:45. Nel mentre, Stefano Pioli parlerà ai microfoni nella consueta conferenza stampa della vigilia della sfida. Qua di seguito, in anteprima sul nostro network IlMilanista.it, avrete l'opportunità di seguire il live testuale: